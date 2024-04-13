Дебютный гол Хуснутдинова в НХЛ не помог «Миннесоте» победить «Вегас»

«Миннесота Уайлд» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

Встреча в Пэрадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 7:2.

В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Николя Руа, Павел Дорофеев, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Киган Колесар.

У «Миннесоты» отличились Марат Хуснутдинов и Райан Хартман. Для 21-летнего российского форварда эта шайба стала дебютной.

«Вегас» набрал 94 очка и занимает девятое место в Западной конференции. Команда получила путёвку в плей-офф нынешнего сезона, гарантировав себе уайлд-кард.

«Миннесота» с 83 очками располагается на шестой позиции в Западном дивизионе.

Ранее передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ.