Дебютный гол Хуснутдинова в НХЛ не помог «Миннесоте» победить «Вегас»
Встреча в Пэрадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 7:2.
В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Николя Руа, Павел Дорофеев, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Киган Колесар.
У «Миннесоты» отличились Марат Хуснутдинов и Райан Хартман. Для 21-летнего российского форварда эта шайба стала дебютной.
«Вегас» набрал 94 очка и занимает девятое место в Западной конференции. Команда получила путёвку в плей-офф нынешнего сезона, гарантировав себе уайлд-кард.
«Миннесота» с 83 очками располагается на шестой позиции в Западном дивизионе.
Ранее передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ.