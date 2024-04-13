Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 5:2.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич также отметился голевым пасом.

«Каролина» набрала 109 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Команда гарантировала себе место в плей-офф.

«Сент-Луис» с 89 очками располагается на девятой позиции в Западном дивизионе.

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