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Загитова: думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему накануне в её аккаунте в социальных сетях появилось фото из свадебного салона.

«Для самых бдительных: думаю, вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было не на мне. А на моей подруге», — рассказала спортсменка в своей социальной сети.

Сегодня, 12 апреля, фигуристка появилась на льду в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в фате и посвятила новый номер своей бабушке.

Ранее чемпион Европы Дмитрий Козловский заявил, что Москва и Петербург избалованы фигурным катанием.

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