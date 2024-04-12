Загитова: думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон
«Для самых бдительных: думаю, вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было не на мне. А на моей подруге», — рассказала спортсменка в своей социальной сети.
Сегодня, 12 апреля, фигуристка появилась на льду в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в фате и посвятила новый номер своей бабушке.
Ранее чемпион Европы Дмитрий Козловский заявил, что Москва и Петербург избалованы фигурным катанием.