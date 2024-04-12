RT в Telegram
Подпишись

Загитова посвятила показательный номер в фате своей бабушке

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела часть своего номера в шоу Этери Тутберидзе в фате и посвятила его своей бабушке.

«Для меня этот номер очень многое значит. Я сегодня его первый раз показала, он посвящается моей бабушке, которая мечтала, чтобы я выступила в этом образе под эту музыку», — цитирует Загитову РИА Новости

Спортсменка подчеркнула, что выражает бабушке благодарность за всё, что она для неё сделала.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила салон свадебных платьев, сопроводив действие словами: «Интересно, к чему это?».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что его дуэт с Загитовой в рамках шоу «обречён на успех».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить