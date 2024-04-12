Загитова посвятила показательный номер в фате своей бабушке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела часть своего номера в шоу Этери Тутберидзе в фате и посвятила его своей бабушке.

«Для меня этот номер очень многое значит. Я сегодня его первый раз показала, он посвящается моей бабушке, которая мечтала, чтобы я выступила в этом образе под эту музыку», — цитирует Загитову РИА Новости.

Спортсменка подчеркнула, что выражает бабушке благодарность за всё, что она для неё сделала.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила салон свадебных платьев, сопроводив действие словами: «Интересно, к чему это?».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что его дуэт с Загитовой в рамках шоу «обречён на успех».