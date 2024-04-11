Губерниев заявил, что его дуэт с Загитовой в рамках шоу «обречён на успех»
- РИА Новости
«Понятно, что любое комедийное шоу для Алины Загитовой будет вести бессмысленно, если её партнёром буду не я. Только вдвоём мы обречены на успех», — сказал Губерниев Sport24.
При этом он отметил, что работает на четырёх федеральных каналах, а значит, найти подходящее для шоу время будет крайне сложно.
В феврале Загитова объявила, что строит «грандиозные» планы и запускает собственное шоу «Постеры».
Ранее Губерниев заявил, что глава МОК Томас Бах играет в грязные игры.