Губерниев — о молитве Баха за отмену Игр дружбы: он играет в грязные игры
«То, что Бах играет в грязные игры, — мы видим. То, что он противник Игр дружбы, — тоже. Но я давно говорил: «Допустите нас с флагом, гимном, мы поедем на Олимпиаду, и никаких Игр дружбы не будет», — сказал Губерниев РИА Новости.
На прошлой неделе были опубликованы первые эпизоды общения функционера с российскими пранкерами. Тогда Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за россиянами в интернете.
Ранее сообщалось, что Журова считает, что МОК должен уволить сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами.