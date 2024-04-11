Губерниев — о молитве Баха за отмену Игр дружбы: он играет в грязные игры

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о поведении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

«То, что Бах играет в грязные игры, — мы видим. То, что он противник Игр дружбы, — тоже. Но я давно говорил: «Допустите нас с флагом, гимном, мы поедем на Олимпиаду, и никаких Игр дружбы не будет», — сказал Губерниев РИА Новости.

На прошлой неделе были опубликованы первые эпизоды общения функционера с российскими пранкерами. Тогда Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что МОК должен уволить сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами.