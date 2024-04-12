Фигуристка Медведева заявила, что превращается в Ягудина

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева провела сравнение между собой и Алексеем Ягудиным после выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Спортсменка отметила, что выступления в шоу для неё являются работой.

«В 24 года становится уже менее прикольно. Работа — в удовольствие, когда я знаю, что прыгну этот сальхов. Кажется, что превращаюсь в Лёшу Ягудина. У него всё завязано на тулупе, у меня — на сальхове», — передаёт слова Медведевой «Матч ТВ».

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» проходит в Москве 12 апреля.

Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Она не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент Медведева участвует в ледовых шоу.

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