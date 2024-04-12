Фигуристка Медведева заявила, что превращается в Ягудина
- РИА Новости
Спортсменка отметила, что выступления в шоу для неё являются работой.
«В 24 года становится уже менее прикольно. Работа — в удовольствие, когда я знаю, что прыгну этот сальхов. Кажется, что превращаюсь в Лёшу Ягудина. У него всё завязано на тулупе, у меня — на сальхове», — передаёт слова Медведевой «Матч ТВ».
Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» проходит в Москве 12 апреля.
Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Она не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент Медведева участвует в ледовых шоу.
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