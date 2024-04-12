Экс первая ракетка мира раскритиковала Медведева за споры с судьями
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«Как можно так себя вести? Честно говоря, это ужасно. Несомненно, судейская ошибка никогда не бывает приятной, однако и игроки несколько раз ошибаются по ходу игры», — приводит слова Энен TennisWorld.
По её словам, в любой ситуации необходимо оставаться человеком и демонстрировать навыки самоконтроля.
Накануне Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира уступил соотечественнику Карену Хачанову со счётом 6:3, 7:5.
Ранее Медведев рассказал, как работает над эмоциями во время игр.