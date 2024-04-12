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Экс первая ракетка мира раскритиковала Медведева за споры с судьями

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Бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен выступила с критикой в адрес российского теннисиста Даниила Медведева, который на протяжении двух матчей турнира серии «Мастерс» подряд вступал в словесную перепалку с судьями.
Экс первая ракетка мира раскритиковала Медведева за споры с судьями
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Как можно так себя вести? Честно говоря, это ужасно. Несомненно, судейская ошибка никогда не бывает приятной, однако и игроки несколько раз ошибаются по ходу игры», — приводит слова Энен TennisWorld.

По её словам, в любой ситуации необходимо оставаться человеком и демонстрировать навыки самоконтроля. 

Накануне Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира уступил соотечественнику Карену Хачанову со счётом 6:3, 7:5.

Ранее Медведев рассказал, как работает над эмоциями во время игр.

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