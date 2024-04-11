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Медведев: стараюсь работать над эмоциями и тем, чтобы они не влияли на игру

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как работает над эмоциями во время игр.
Медведев: стараюсь работать над эмоциями и тем, чтобы они не влияли на игру
  • Gettyimages.ru

«Как я работаю над эмоциями? Во-первых, это понимание того, кто я, откуда и каково моё отношение к делу. Иногда я взрываюсь на корте, неважно, это из-за себя самого, моей команды, зрителей или судьи. Я стараюсь работать над этими эмоциями и тем, чтобы они не влияли на мою игру», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Медведев победил Гаэля Монфиса со счётом 6:2, 6:4.

В следующем круге россиянин встретится с соотечественником Кареном Хачановым.

Ранее Монфис заявил, что Медведев легко обыграл его в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

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