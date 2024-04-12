Матыцин заявил, что больше половины населения России занимается спортом

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что больше половины населения Российской Федерации занимается спортом, а также рассказал о росте количества инвестиций в эту сферу жизни.

«По итогам 2023 года мы с удовлетворённостью говорим о достигнутых результатах. На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом, мы идём впереди плана. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%», — заявил Матыцин.

По его словам, спорт — важный фактор нацбезопасности, поскольку Россия находится под воздействием санкций, однако продолжает «переосмысливать своё богатство и роль».

Накануне министр заявлял, что Россия вносит свой вклад в развитие системы спорта.

Ранее Матыцин сообщил, что Россия находится выше санкций и ограничений.