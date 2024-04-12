RT в Telegram
Подпишись

Матыцин заявил, что больше половины населения России занимается спортом

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что больше половины населения Российской Федерации занимается спортом, а также рассказал о росте количества инвестиций в эту сферу жизни.
Матыцин заявил, что больше половины населения России занимается спортом
  • РИА Новости

«По итогам 2023 года мы с удовлетворённостью говорим о достигнутых результатах. На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом, мы идём впереди плана. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%», — заявил Матыцин.

По его словам, спорт — важный фактор нацбезопасности, поскольку Россия находится под воздействием санкций, однако продолжает «переосмысливать своё богатство и роль».

Накануне министр заявлял, что Россия вносит свой вклад в развитие системы спорта.

Ранее Матыцин сообщил, что Россия находится выше санкций и ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить