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Матыцин: Россия выше санкций и ограничений

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Министр спорта России Олег Матыцин поделился подробностями об Играх БРИКС, которые летом 2024 года пройдут на территории России.
Матыцин: Россия выше санкций и ограничений
  • РИА Новости

«Россия вносит свой вклад в развитие системы спорта. Это делается для наших спортсменов, для нашей страны через спорт. Это важный фактор дипломатической коммуникации. Мы выше санкций, выше ограничений, мы выбрали свой путь», — заявил Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

По словам чиновника, проект игр работает уже более шести лет. Также он добавил, что Россия предложила участникам предстоящих состязаний подписать Казанскую хартию.

«Мы предложили встречу спортивных министров, но это ни в коей мере не альтернатива Олимпиаде. Мы аккуратно выбирали время проведения соревнований, чтобы не нарушить международный календарь», — добавил он. 

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.

Ранее Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения.

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