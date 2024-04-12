Глава МИД Венгрии — о критериях допуска россиян к Олимпиаде: мы находимся на дне
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«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления», — цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал М1.
Дипломат отметил, что геополитика и идеология полностью захватили мир спорта, и, на его взгляд, ситуация является «крайне серьёзной».
«Если начинают продвигать идею о том, чтобы не допустить спортсменов той или иной страны к участию в Олимпийских играх, то я думаю, что мы находимся очень глубоко на дне. Я так считал и тогда, когда российских спортсменов из-за обвинений в допинге не пустили соревноваться», — отметил Сийярто.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже.