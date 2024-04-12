Глава МИД Венгрии — о критериях допуска россиян к Олимпиаде: мы находимся на дне

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал своё мнение о допуске спортсменов из разных стран к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления», — цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

Дипломат отметил, что геополитика и идеология полностью захватили мир спорта, и, на его взгляд, ситуация является «крайне серьёзной».

«Если начинают продвигать идею о том, чтобы не допустить спортсменов той или иной страны к участию в Олимпийских играх, то я думаю, что мы находимся очень глубоко на дне. Я так считал и тогда, когда российских спортсменов из-за обвинений в допинге не пустили соревноваться», — отметил Сийярто.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже.