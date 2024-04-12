Немков — о бое Павлович — Волков: не знаю, зачем UFC его организовал

Российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о поединке между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Не знаю, зачем организовали этот бой. Они очень долго вместе тренировались, когда Александр жил в Москве. UFC виднее. Русских становится всё больше, когда-то это всё равно будет происходить», — цитирует Немкова РИА Новости.

28 марта президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Павловича с Волковым на турнире промоушена 22 июня в Саудовской Аравии.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и десять поражений в MMA.

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