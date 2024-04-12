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Ещенко: если «Спартак» не займёт первое или второе место, то Абаскаля уволят

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможной отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.
Ещенко: если «Спартак» не займёт первое или второе место, то Абаскаля уволят
  • РИА Новости

«Считаю ли я, что Лещук спас Абаскаля от увольнения? А при чём тут Лещук? Я думаю там и так всё понятно будет. Если «Спартак» не займёт первое или второе место, то Абаскаля уволят», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. 

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предложили назначить Бердыева вместо Абаскаля.

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