Немков: Иван Иванов на Олимпиаде будет русским даже без флага

Российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился мнением о спортсменах, которые планируют принять участие в летних олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я считаю, что ехать нужно, потому что люди всю жизнь тренируются. Если сейчас у них есть шанс выступить на Олимпийских играх, то им надо воспользоваться. Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже если выступает без флага», — сказал Немков.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже.