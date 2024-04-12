Немков — об отстранении Садулаева: делают всё, чтобы изолировать Россию
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- © Louis Grasse/Keystone Press Agency
«Я считаю, что это вообще несправедливо. Просто убирают фаворита с Олимпийских игр. Это абсолютно некрасиво. Опять же делают всё, чтобы изолировать Россию», — сказал Немков, слова которого приводит РИА Новости.
4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который прошёл с 5 по 7 апреля.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.