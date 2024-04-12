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Легков — о Большунове: все осознают, какой спортсмен есть в нашей стране

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Олимпийский чемпион Александр Легков высказался об Александре Большунове.
Легков — о Большунове: все осознают, какой спортсмен есть в нашей стране
  • РИА Новости

«Все осознают! Я постоянно везде говорю, что такие рождаются раз в сто лет. Все ждали его побед, проиграет он или нет. А молодёжь, наоборот, хотела показать, что может его обыграть. Вот она и интрига, она заставляла всех показывать феноменальные скорости, — цитирует Легкова «Матч ТВ».

Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом и завоёвывал награды во всех олимпийских гонках, где выходил на старт. 

В нынешнем сезоне спортсмен одержал 25 побед в личных гонках.

Ранее Большунов заявил, что в Кировске трасса интереснее, чем на «Тур де Ски».

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