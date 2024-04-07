Большунов: в Кировске даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился впечатлениями от трассы в Кировске.

«Мне кажется, что тут интересно. Даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски». Мне понравилось тут в парке кататься, где много наших берёз. Главное, чтобы была хорошая погода», — цитирует лыжника «Матч ТВ».

В настоящий момент в Кировске проходит мужской масс-старт в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Для сравнения: общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис — 495 м, на склоне — 420 м.

Ранее Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на этапе КР в Кировске.