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Большунов: в Кировске даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски»

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился впечатлениями от трассы в Кировске.
Большунов: в Кировске даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Мне кажется, что тут интересно. Даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски». Мне понравилось тут в парке кататься, где много наших берёз. Главное, чтобы была хорошая погода», — цитирует лыжника «Матч ТВ».

В настоящий момент в Кировске проходит мужской масс-старт в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Для сравнения: общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис — 495 м, на склоне — 420 м.

Ранее Алина Пеклецова выиграла масс-старт в гору на этапе КР в Кировске.

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