RT в Telegram
Подпишись

Гянджа в 2025 году примет Игры стран СНГ

Короткая ссылка
Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов рассказал, что Третьи Игры стран СНГ в 2025 году пройдут в городе Гянджа.
Гянджа в 2025 году примет Игры стран СНГ
  • Gettyimages.ru

«Гянджа в 2025 году примет Игры стран СНГ, и с этой целью обсуждалась проводимая в стране работа по подготовке», — отметил глава азербайджанской дипломатии, слова которого приводит РИА Новости.

Гянджа — второй по величине город Азербайджана с населением более 330 тыс. человек.

Предыдущие Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа 2023 года. В них приняли участие более 2 тыс. спортсменов из 22 стран.

Ранее руководитель Игр Будущего заявил, что Россия придумала умную альтернативу МОК. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить