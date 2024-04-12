Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов рассказал, что Третьи Игры стран СНГ в 2025 году пройдут в городе Гянджа.

«Гянджа в 2025 году примет Игры стран СНГ, и с этой целью обсуждалась проводимая в стране работа по подготовке», — отметил глава азербайджанской дипломатии, слова которого приводит РИА Новости.

Гянджа — второй по величине город Азербайджана с населением более 330 тыс. человек.

Предыдущие Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа 2023 года. В них приняли участие более 2 тыс. спортсменов из 22 стран.

Ранее руководитель Игр Будущего заявил, что Россия придумала умную альтернативу МОК.