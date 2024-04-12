Роднина: МОК сделал всё, чтобы предстоящие Олимпийские игры были максимально странными
«МОК сделал всё, чтобы предстоящие Игры были максимально странными. Какое может отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки», — цитирует Роднину «РБ Спорт».
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже.