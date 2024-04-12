Роднина: МОК сделал всё, чтобы предстоящие Олимпийские игры были максимально странными

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об Олимпийских играх в Париже.

«МОК сделал всё, чтобы предстоящие Игры были максимально странными. Какое может отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже.