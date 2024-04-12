В КДК РФС объяснили условную дисквалификацию главного тренера «Пари НН» Юрана на год

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался об условной дисквалификации главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Юрану назначен испытательный срок — один год с момента дисциплинарного нарушения. Если за этот год он совершит дисциплинарное нарушение, а именно оскорбительное поведение с применением ненормативной лексики, то эта условная дисквалификация перейдёт в статус реальной», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что специалист дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за использование ненормативной лексики.

После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» тренер назвал арбитров «опоссумами». Тогда краснодарская команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 4:3.

Ранее Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей.