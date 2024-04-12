В КДК РФС объяснили условную дисквалификацию главного тренера «Пари НН» Юрана на год
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Юрану назначен испытательный срок — один год с момента дисциплинарного нарушения. Если за этот год он совершит дисциплинарное нарушение, а именно оскорбительное поведение с применением ненормативной лексики, то эта условная дисквалификация перейдёт в статус реальной», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Напомним, что специалист дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за использование ненормативной лексики.
После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» тренер назвал арбитров «опоссумами». Тогда краснодарская команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 4:3.
Ранее Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей.