Колесников — о пропуске Олимпиады: на этих условиях не готов выступать, такая у меня позиция
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«Я отказался участвовать в Олимпийских играх на существующих условиях. Условия не поменялись, моё отношение тоже. Я никогда не говорил, что априори не хочу ехать на Олимпиаду. Я говорю о том, что на этих условиях не готов там выступать. Такая моя позиция. Она не изменилась», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.