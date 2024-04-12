Колесников — о пропуске Олимпиады: на этих условиях не готов выступать, такая у меня позиция

Двукратный призёр Олимпийских игр в плавании Климент Колесников высказался о пропуске Олимпийских игр в Париже.

«Я отказался участвовать в Олимпийских играх на существующих условиях. Условия не поменялись, моё отношение тоже. Я никогда не говорил, что априори не хочу ехать на Олимпиаду. Я говорю о том, что на этих условиях не готов там выступать. Такая моя позиция. Она не изменилась», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.