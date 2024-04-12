Циципас — о победе над Хачановым в 1/4 финала «Мастерса»: пытался предугадать его действия, и это неплохо сработало

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Я старался наращивать темп, смог взять несколько очков в важные моменты. Карен играл неплохо, был спокоен при игре на задней линии, вынуждал меня допускать ошибки. Я пытался предугадать его действия, и это неплохо сработало. Я взял время на то, чтобы обдумать, что работает, а что нет. Это тоже помогло», — сказал Циципас после матча.

Россиянин уступил греку со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

В следующем круге Циципас сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).

Ранее Хачанов рассказал, планирует ли принять участие в Олимпийских играх в Париже.