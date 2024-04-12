RT в Telegram
Подпишись

Циципас — о победе над Хачановым в 1/4 финала «Мастерса»: пытался предугадать его действия, и это неплохо сработало

Короткая ссылка
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Циципас — о победе над Хачановым в 1/4 финала «Мастерса»: пытался предугадать его действия, и это неплохо сработало
  • AP
  • © Ryan Sun

«Я старался наращивать темп, смог взять несколько очков в важные моменты. Карен играл неплохо, был спокоен при игре на задней линии, вынуждал меня допускать ошибки. Я пытался предугадать его действия, и это неплохо сработало. Я взял время на то, чтобы обдумать, что работает, а что нет. Это тоже помогло», — сказал Циципас после матча.

Россиянин уступил греку со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

В следующем круге Циципас сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).

Ранее Хачанов рассказал, планирует ли принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить