Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери.

На видео попал фрагмент, когда девочке праздновали шесть месяцев, футболист отвлекался на телефон, где была открыта вкладка онлайн-покера.

17 октября 31-летний Неймар получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Ранее Неймар сообщил игрокам «Сантоса», что вернётся в клуб в следующем году.