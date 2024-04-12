Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
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- © Mario Renzi - Formula 1
На видео попал фрагмент, когда девочке праздновали шесть месяцев, футболист отвлекался на телефон, где была открыта вкладка онлайн-покера.
17 октября 31-летний Неймар получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.
Ранее Неймар сообщил игрокам «Сантоса», что вернётся в клуб в следующем году.