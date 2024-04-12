Сафонов заявил, что «Краснодар» настроен на победу в матче с «Зенитом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Зенит» — это наш главный конкурент, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым. Соперник серьёзный, с сильным составом. Но мы настроены на победу», — цитирует Сафонова iz.ru.

Встреча между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Сейчас петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. «Краснодар» (43) располагается на второй строчке.

Ранее Максим Деменко заявил, что «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче РПЛ.