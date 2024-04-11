В РПЦ считают, что цена молитвы главы МОК стремится к нулю

В Русской православной церкви высказались о поведении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

«Высокопоставленные западные чиновники, в том числе чиновники МОК, продемонстрировали свою готовность быть вовлечёнными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции», — сказал ТАСС собеседник из РПЦ.

На прошлой неделе были опубликованы первые эпизоды общения функционера с российскими пранкерами. Тогда Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что МОК должен уволить сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами.