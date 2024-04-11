RT в Telegram
Подпишись

Махачев пообещал провести реванш с Царукяном

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Ислам Махачев прокомментировал возможность проведения реванша с соотечественником Арманом Царукяном.
Махачев пообещал провести реванш с Царукяном
  • Gettyimages.ru

«Царукяна от титульного боя отделяют максимум два боя, так что наш реванш неизбежен. Дадим ему реванш. В Абу-Даби я дрался уже много раз. Хотел бы подраться на «Мэдисон Сквер Гарден», — заявил Махачев на YouTube-канале UFC Eurasia.

14 апреля на турнире UFC 300 Царукян встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев.

Ранее Александер Волкановски посоветовал ставить на победу Царукяна в бою против Оливейры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить