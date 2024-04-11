Махачев пообещал провести реванш с Царукяном

Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Ислам Махачев прокомментировал возможность проведения реванша с соотечественником Арманом Царукяном.

«Царукяна от титульного боя отделяют максимум два боя, так что наш реванш неизбежен. Дадим ему реванш. В Абу-Даби я дрался уже много раз. Хотел бы подраться на «Мэдисон Сквер Гарден», — заявил Махачев на YouTube-канале UFC Eurasia.

14 апреля на турнире UFC 300 Царукян встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев.

Ранее Александер Волкановски посоветовал ставить на победу Царукяна в бою против Оливейры.