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Журова: МОК делает всё, чтобы Россия запретила спортсменам участвовать в ОИ

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) делает всё, чтобы Россия запретила спортсменам участвовать в Играх в Париже.
Журова: МОК делает всё, чтобы Россия запретила спортсменам участвовать в ОИ
  • РИА Новости

«МОК всё делает для того, чтобы мы всей страной запретили участие спортсменов в Олимпийских играх. На Олимпиаде-80 в Москве МОК был нейтральным. Мы же тоже дали им право это сделать, мы не чинили им никаких препятствий, а сейчас они наблюдают за нами, дадим ли нашим спортсменам такое право», — приводит слова Журовой РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж.

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