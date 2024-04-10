Костомаров упал на тренировке: падения бывали, но таких не припомню
- РИА Новости
«Падения бывали... Но таких пока не припомню!» — написал он в Telegram.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Домнина рассказала, как окружение подкалывает Костомарова после ампутаций.