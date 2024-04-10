Костомаров упал на тренировке: падения бывали, но таких не припомню

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как упал на тренировке.

«Падения бывали... Но таких пока не припомню!» — написал он в Telegram.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина рассказала, как окружение подкалывает Костомарова после ампутаций.