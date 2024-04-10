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Костомаров упал на тренировке: падения бывали, но таких не припомню

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как упал на тренировке.
Костомаров упал на тренировке: падения бывали, но таких не припомню
  • РИА Новости

«Падения бывали... Но таких пока не припомню!» — написал он в Telegram.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина рассказала, как окружение подкалывает Костомарова после ампутаций.

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