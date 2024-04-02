Домнина рассказала, как окружение подкалывает Костомарова после ампутаций

Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о шутках, которые могут прозвучать в адрес её мужа, который перенёс несколько операций по ампутации конечностей.

«Самая популярная шутка — мне говорят: Оксан, у тебя, наверное, когда Рома что-то просит, фраза… Сейчас очень жёстко скажу: нет ног, нет варенья (смеётся)», — сказала Домнина в эфире «Шоу Воли».

По её словам, люди подшучивают и на тему поведения Романа: если он «будет плохо себя вести», то она может отвернуться и уйти, поскольку во всём старается ему помогать.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.