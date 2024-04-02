Домнина рассказала, как окружение подкалывает Костомарова после ампутаций
- РИА Новости
«Самая популярная шутка — мне говорят: Оксан, у тебя, наверное, когда Рома что-то просит, фраза… Сейчас очень жёстко скажу: нет ног, нет варенья (смеётся)», — сказала Домнина в эфире «Шоу Воли».
По её словам, люди подшучивают и на тему поведения Романа: если он «будет плохо себя вести», то она может отвернуться и уйти, поскольку во всём старается ему помогать.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.