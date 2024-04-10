Parisien: французские юристы обеспокоены перегруженностью тюрем в преддверии ОИ

Коллегия адвокатов департамента города Нантер, который расположен в одном из крупнейших пригородов Парижа, обеспокоена перегруженностью тюрем в преддверии Олимпиады-2024.

Как сообщает Le Parisien, юристы направили обращение министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти, в котором осудили содержание заключённых. Согласно их данным, в тюрьме, которая рассчитана на 600 человек, проживают более 1000 заключённых.

Обращение также подписали юристы департаментов Сены и Марны, Эссона, Ивелина, Сены-Сен-Дени, Валь-де-Марна и других.

Отмечается, что адвокаты обеспокоены тем, что приближение Игр увеличит количество арестов и задержаний.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады.