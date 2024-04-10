Свищёв: считаю, что к России отношение предвзятое, пытаются всеми путями наказать санкциями

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

«У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта.

Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Чеферин заявил, что выступает против различного рода бойкотов, но в ситуации с Россией «просто не было другого выхода».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Матыцин рассказал, что Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами.