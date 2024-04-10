«Чемпионат»: «Зенит» активировал опцию выкупа Изидора за €4 млн у «Локомотива»

«Зенит» планирует активировать опцию выкупа форварда «Локомотива» Вилсона Изидора.

Как сообщает «Чемпионат», столичный клуб в ближайшее время получит €4 млн. Эти средства пойдут на транши за трансфер французского защитника Жервино Ньямси.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее защитник «Зенита» Сантос рассказал об интересе к нему со стороны «Фламенго».