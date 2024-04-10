Защитник «Зенита» Сантос рассказал об интересе к нему со стороны «Фламенго»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что к нему проявляет интерес «Фламенго».

«Это правда. Мой агент сообщил мне об этом, он сказал, что «Фламенго» интересуется мной», — приводит слова бразильца журналист из Globo Esporte Матеуш Акуньо.

В сезоне-2023/24 Сантос отметился двумя голами и тремя результативными передачами в 28 матчах «Зенита» во всех турнирах. Футболист выступает за сине-бело-голубых с 2019 года после перехода из «Гамбурга». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел высказался о матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».