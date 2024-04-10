Легков: рекорд Овечкина будет одним из главных событий российского спорта в XXI веке

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков высказался о рекорде форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Надеюсь, что он продолжит свою карьеру и обгонит Гретцки. Я думаю, если он побьёт рекорд, это будет одним из главных событий российского спорта в XXI веке», — приводит слова Легкова Metaratings.ru.

Овечкин забросил 852-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче с «Детройтом», и этот гол стал для россиянина 30-м в сезоне-2023/24.

Россиянин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто сумел добраться до отметки 30 голов в сезоне в возрасте 38 лет и старше.

В текущем сезоне у нападающего «Кэпиталз» 63 очка по системе «гол + пас» в 75 матчах регулярки.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.