Радимов: победа над «Динамо» — глоток воздуха для «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение касательно победы «Спартака» над «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Игра между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Александр Соболев забил два гола после ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо» в РПЛ.