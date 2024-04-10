Радимов: победа над «Динамо» — глоток воздуха для «Спартака»
- РИА Новости
«Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Игра между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Александр Соболев забил два гола после ошибок вратаря Игоря Лещука.
«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.
Ранее Гильермо Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо» в РПЛ.