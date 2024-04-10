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Нигматуллин — о возможном матче легенд сборных России и Бразилии: буду разгребать свой график

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном проведении матча с легендами национальной команды Бразилии.
Нигматуллин — о возможном матче легенд сборных России и Бразилии: буду разгребать свой график
  • РИА Новости

«Если эта встреча состоится, буду разгребать весь свой график ради того, чтобы поучаствовать в таком замечательном футбольном событии. Я, как амбассадор РФС, частенько принимаю участие в таких матчах. Думаю, организаторы обо мне тоже не забудут», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказах о планах организовать данное противостояние.

Ранее стало известно, что в РФС хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Каку на матч легенд России и Бразилии.

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