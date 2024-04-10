Нигматуллин — о возможном матче легенд сборных России и Бразилии: буду разгребать свой график
- РИА Новости
«Если эта встреча состоится, буду разгребать весь свой график ради того, чтобы поучаствовать в таком замечательном футбольном событии. Я, как амбассадор РФС, частенько принимаю участие в таких матчах. Думаю, организаторы обо мне тоже не забудут», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».
Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказах о планах организовать данное противостояние.
Ранее стало известно, что в РФС хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Каку на матч легенд России и Бразилии.