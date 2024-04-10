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Монсон рассказал, что стал изгоем в своей семье после отказа от гражданства США

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Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что стал изгоем в своей семье.

«Поступает много писем с угрозами от людей из Америки, я потерял нескольких друзей. Большая часть моей семьи, мои тёти, дяди, двоюродные братья и сёстры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», — цитирует Монсона РИА Новости.

За свою карьеру Монсон провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё две битвы свёл вничью.

Ранее Монсон рассказал, что хочет завершить карьеру.

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