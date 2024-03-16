Монсон: ещё один-два боя в 2024 году — и завершу карьеру

Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что хочет завершить карьеру.

«Жду возможности провести поединок, веду переговоры с организациями. В общем, хочу в этом году провести один‑два боя, а потом завершить карьеру», — заявил Монсон «Матч ТВ».

За свою карьеру Монсон провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё две битвы свёл вничью.

Ранее бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Али Багаутинов выразил мнение, что глупо отказываться от поездки на Олимпийские игры.