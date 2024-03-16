Экс-боец UFC Багаутинов: глупо не ехать на Олимпиаду

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Али Багаутинов выразил мнение, что глупо отказываться от поездки на Олимпийские игры.

«Я считаю, что глупо не ехать на Олимпиаду. Спортсмены отдают этому всю жизнь. У представителей олимпийских видов спорта единственная цель — стать олимпийским чемпионом», — цитирует Багаутинова Metaratings.

По словам бойца смешанных единоборств, политика не должна ограничивать спортсменов. А те, в свою очередь, должны сделать всё возможное ради выступления на Олимпийских играх и завоевания медали соревнований.

За свою профессиональную карьеру Багаутинов провёл 28 боёв по правилам MMA, в которых одержал 21 победу и потерпел семь поражений. В 2014 году Али бился с Деметриусом Джонсоном за титул UFC в наилегчайшем весе, но уступил единогласным решением судей.

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