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Тарасова — о тренировках Мишина и Галлямова над четверным элементом: всё, чему учит Москвина, получится

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение об изучении спортивной парой Анастасия Мишина — Александр Галлямов четверного элемента.
Тарасова — о тренировках Мишина и Галлямова над четверным элементом: всё, чему учит Москвина, получится
  • РИА Новости

«Москвина знает, рисковать им или нет, поэтому она и учит их. Не нам же рассказывать ей, что учить со своими спортсменами, а что нет. Всё, чему учит Москвина, у всех получится. Если учит, значит, знает, что получится, — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

10 апреля Галлямов рассказал об изучении четверных элементов с партнёршей. Спортсмен, выступающий в паре с Мишиной, является чемпионом мира, Европы и России. На счету фигуристов также бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее Галлямов пожелал уйти от политизации Олимпиады в годовщину первых Игр в истории.

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