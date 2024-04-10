Тарасова — о тренировках Мишина и Галлямова над четверным элементом: всё, чему учит Москвина, получится

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение об изучении спортивной парой Анастасия Мишина — Александр Галлямов четверного элемента.

«Москвина знает, рисковать им или нет, поэтому она и учит их. Не нам же рассказывать ей, что учить со своими спортсменами, а что нет. Всё, чему учит Москвина, у всех получится. Если учит, значит, знает, что получится, — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

10 апреля Галлямов рассказал об изучении четверных элементов с партнёршей. Спортсмен, выступающий в паре с Мишиной, является чемпионом мира, Европы и России. На счету фигуристов также бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее Галлямов пожелал уйти от политизации Олимпиады в годовщину первых Игр в истории.