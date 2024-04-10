Кожевников: Овечкину быстрее поставят памятник в США, чем в России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Овечкина в США все почитают, только враги не уважают. Думаю, в Америке ему быстрее памятник поставят, а потом у нас. Как только Овечкин побьёт рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Овечкин забросил 852-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче с «Детройтом», и этот гол стал для россиянина 30-м в сезоне-2023/24.

Россиянин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто сумел добраться до отметки 30 голов в сезоне в возрасте 38 лет и старше.

В текущем сезоне у нападающего «Кэпиталз» 63 очка по системе «гол + пас» в 75 матчах регулярки.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.