Тарасова: нормальный руководитель МОК приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК. Одни двойные стандарты при нём. А нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас же делают всё наоборот», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.