Соннен рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Махачева

Американский экс-боец UFC Чейл Соннен высказался о следующем поединке чемпиона организации Ислама Махачева.

«Ислам Махачев против победителя поединка за титул BMF. Но Гэтжи признал, что ни он, ни Макс не будут готовы к июню. Именно поэтому победитель боя Армана Царукяна и Чарльза Оливейры примет этот поединок в июне. В таком случае, если Гэтжи победит Макса, он будет первым в очереди в ноябре», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев прокомментировал возможный поединок с Порье.