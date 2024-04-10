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Соннен рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Махачева

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Американский экс-боец UFC Чейл Соннен высказался о следующем поединке чемпиона организации Ислама Махачева.
Соннен рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Махачева
  • Gettyimages.ru

«Ислам Махачев против победителя поединка за титул BMF. Но Гэтжи признал, что ни он, ни Макс не будут готовы к июню. Именно поэтому победитель боя Армана Царукяна и Чарльза Оливейры примет этот поединок в июне. В таком случае, если Гэтжи победит Макса, он будет первым в очереди в ноябре», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев прокомментировал возможный поединок с Порье.

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