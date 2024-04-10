Камоцци: Сарри не подходит для российского футбола

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию об интересе клуба к Маурицио Сарри.

«Сарри был бы хорошим вариантом для «Спартака»? Абсолютно уверен, что нет. Почему? Сарри не подходит для российского футбола», — цитирует Камоцци Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака».

Испанец Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.