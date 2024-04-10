Борец Найфонов: ситуация тяжёлая для всей России, но я хочу попасть на Олимпиаду

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов поделился мнением о возможности выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, на которую он отобрался через лицензионный турнир в Баку.

В прошлом спортсмен заявлял, что желает попасть на Игры в столице Франции.

«Что сейчас думаю об Олимпиаде? Ситуация крайне тяжёлая не только для меня, но и для всей России. Думаю о том, что хочу поехать в Париж, — это моя цель, моя мечта. Время идёт, мы стареем, поэтому нужно поскорее добиться успеха», — сказал Найфонов «Матч ТВ».

Найфонов является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Садулаев заявил, что недопуск к олимпийскому отбору стал для него шоком.