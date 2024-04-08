Садулаев — о недопуске к олимпийскому отбору: это было шоком, до утра не спал

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев прокомментировал ситуацию с недопуском к лицензионному олимпийскому турниру.

«Конечно, для меня это было шоком, и я уже до утра не спал. До последнего надеялся, что как-то, может, вопрос решится. Обидно, когда всю подготовку прошёл, перенес такую операцию — у меня была грыжа в шейном отделе, а в конце на финишной прямой тебе говорят, что нельзя. Не унываю, руки не опускаю», — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который прошёл с 5 по 7 апреля.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.