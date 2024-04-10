Булыкин заявил, что Янсен не сможет завоевать авторитет в «Спартаке»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении специалиста Паскаля Янсена в «Спартак».

«У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал о Янсене. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его ещё получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом», — цитирует Булыкина Legalbet.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Янсен прилетел в Москву. У специалиста должно пройти собеседование в ЛУКОЙЛе.

По информации Metaratings, тренер не является основным кандидатом на смену Гильермо Абаскалю.

Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о смене тренера.