Фетисов: Овечкин станет недосягаемым на ближайшие 100 лет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение касательно игры нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Непростой сезон у Саши, но он молодец, добрался до отметки в 30 голов. Главный рекорд у него ещё впереди — стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея, но я уверен, что он доберётся до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

Овечкин забросил 852-ю шайбу в карьере в матче с «Детройтом», и этот гол стал для россиянина 30-м в сезоне-2023/24.

Таким образом, этот сезон стал 18-м для россиянина, в котором он смог достичь отметки 30+ заброшенных шайб по ходу регулярки. По этому показателю капитан столичной команды вышел на чистое первое место в истории НХЛ, опередив Майка Гартнера, у которого 17 подобных сезонов.

Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто сумел добраться до отметки 30 голов в сезоне в возрасте 38 лет и старше.

В текущем сезоне у нападающего «Кэпиталз» 63 очка по системе «гол + пас» в 75 матчах регулярки.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.