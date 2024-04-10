Защитник «Миннесоты» Богосян: Капризов — наше конкурентное преимущество

Защитник «Миннесота Уайлд» Зак Богосян оценил игру российского форварда Кирилла Капризова.

«Очевидно, он отлично сыграл. Капризов наше конкурентное преимущество, которое мы ищем, и он может вести за собой команду. Очевидно, у «Колорадо» это Маккиннон, а у нас — Кирилл. Он играет потрясающе», — приводит слова Богосяна официальный сайт НХЛ.

Встреча между «Колорадо» и «Миннесотой» проходила на «Болл Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Уайлд» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который преодолел отметку в 90 набранных очков в текущем сезоне.

26-летний форвард стал третьим россиянином, сумевшим покорить подобный рубеж в текущей регулярке: до него это получилось у Никиты Кучерова и Артемия Панарина.

Капризов набрал 90 (42 + 48) очков по системе «гол + пас» в 71 матче регулярного чемпионата.

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